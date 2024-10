Minute Conso : du nouveau pour le chèque énergie

Vous êtes probablement au courant, le chèque énergie est un petit coup de pouce du gouvernement qui permet d’aider les ménages les plus précaires à payer leurs factures de gaz ou d’électricité.

Cela touche plus de cinq millions et demi de personnes, et cette année, et l’aide va de 48 à 277 euros.

Mais avec la récente surpression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, c’est devenu plus difficile pour l’administration de savoir combien de personnes occupent un logement. La conséquence, c'est que certains habitants ont été oubliés et attendent toujours de toucher le chèque énergie.

Par conséquent, le gouvernement a décidé que cela allait bouger l’année prochaine. Si le coup de pouce était attribué automatiquement à toute personne qui y avait droit jusque-là, ce ne sera plus vraiment le cas en 2025. Concrètement, pour avoir cette aide, il faudra la demander.

Petite nuance toutefois : cela ne concerne pas tout le monde. Ceux qui la touchent déjà n’auront toujours rien besoin de faire, mais pour les autres, il faudra s’inscrire sur une plateforme en ligne.