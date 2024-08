En effet, à partir de la mi-septembre, la circulation interfile devrait à nouveau être interdite sur les routes pour les conducteurs de deux et trois roues.

On vous rappelle la circulation interfile intervient quand un conducteur roule entre deux files de véhicules, au milieu des automobilistes, pour éviter les bouchons. Une technique que pratiquent pas mal de motards au quotidien.

Et justement depuis le 1er août 2021, la circulation interfile était autorisée pour les deux et trois roues dans le cadre d’une expérimentation réalisée dans plus de 20 départements. L’idée était, selon la Sécurité routière, de mieux connaitre "les conditions dans lesquelles la pratique pourrait être autorisée, sécurisée et enseignée."

Mais la phase de test va prendre fin un peu après la rentrée. Et si la circulation interfile devait revenir interdite sur toutes les routes de France, attention si vous la pratiquez, car vous risquerez une amende qui pourra aller de 75 à 135 euros, et vous pourrez aussi perdre 8 points sur votre permis.