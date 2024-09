Minute Conso : faut-il jeter ses médicaments périmés ?

Une véritable "gabegie environnementale, économique et sanitaire". L’association de consommateurs UFC Que Choisir ne mâche pas ses mots pour parler des médicaments périmés.

La semaine dernière, l’association a publié des résultats pour le moins surprenants, après avoir fait analyser par un laboratoire spécialisé 30 boîtes de comprimés, gélules et sachet d’ibuprofène ou de paracétamol périmés. Et elle est allée assez loin puisqu’il y a des boites pour lesquelles la date était dépassée depuis plus de 30 ans !

L’idée, c’était de connaitre la quantité de substances actives présentes dans tous ces médicaments. Et d’après l’UFC, le résultat est "sans appel" : 80% des cas traités sont toujours considérés comme efficaces. C’est-à-dire que ces fameuses substances actives sont toujours largement présentes dans le médicament.

Trois conclusions au total pour l’association : arrêtez de jeter vos boîtes périmées, cela permettrait d’éviter la pénurie de certains produits.

En matière économique c’est intéressant aussi, car cela pourrait faire ralentir le renouvellement des médicaments qui a un coût pour l’assurance maladie et les hôpitaux.

Enfin, pour notre planète, c’est toujours bon à prendre puisqu’on pourrait réduire le nombre de déchets en partie non-traités.