Minute conso : jusqu’à 1500 euros d’amende pour les bagages oubliés

Ils entrainent des retards et suscitent la colère des voyageurs : eux, ce sont les bagages et colis abandonnés. Il y en a eu plus de 2200 en 2023, dans les gares, les aéroports, dans le métro.

Pour tenter de résoudre le problème, l’Assemblée a voté il y a quelques semaines une loi qui prévoit trois niveaux d’amendes. Une amende forfaitaire de 72 euros pouvant aller jusqu’à 450 euros pour un oubli involontaire. Le montant sera plus fort si le bagage oublié involontairement l’a été dans un mode de transport où l’étiquetage est obligatoire comme les TER et les TGV. Là ce sera 150 euros minimum.

Enfin, si vous oubliez volontairement votre valise ce sera minimum 180 euros, mais ça pourra aller jusqu’à 1500 euros dans certains cas.

Et à ceux qui diraient que ces amendes sont salées, sachez que ces oublis ont entrainé plus de 4300 heures de retard rien qu’à la SNCF en 2023 !