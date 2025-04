Minute conso : l’Assurance maladie s’attaque aux faux arrêts de travail

42 millions d’euros. C’est ce qu’ont coûté en 2024 les faux arrêts maladie à la Sécu. La Caisse nationale d’assurance maladie assure que ce préjudice a doublé par rapport à 2023.

A partir du mois de juin, un nouveau formulaire Cerfa davantage sécurisé sera obligatoire. A la manière d’un billet de banque, il est imprimé sur un papier spécial, une encre magnétique, des QR Code, des traits d’identification du prescripteur. Les arrêts remplis puis imprimés depuis un logiciel de prescription seront à cette date rejetés par la Sécu.

L'Assurance maladie rappelle que la télétransmission via amelipro ou un logiciel agréé d'un avis d'arrêt de travail dématérialisé reste le moyen le plus sécurisé pour éviter les usurpations et les fraudes.

D’autres moyens sont engagés par la Sécu pour tenter d’enrayer la fraude : investigation numérique avec 1600 agents dédiés mais aussi développement de l’intelligence artificielle et dématérialisation de la carte vitale.