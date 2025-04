Minute conso : l’indice de durabilité désormais obligatoire pour les lave-linges

Il a remplacé l’indice de réparabilité. Depuis mardi, un indice de durabilité est affiché sur les lave-linges. Il existe en cinq variantes. Du marron au vert avec une note sur 10. Le marron pour une durabilité très mauvaise, très bonne pour le vert évidemment.

Quels sont les critères utilisés ? Il y a deux volets. Le premier concerne la réparabilité des équipements, qui tient notamment compte de l’accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, ainsi que de la disponibilité et du prix des pièces détachées. L’autre volet est relatif à la fiabilité des équipements, qui tient notamment compte de la résistance aux contraintes et à l’usure, de la facilité de la maintenance et de l’entretien, ainsi que de l’existence d’une garantie commerciale en plus de la garantie légale de conformité de 2 ans.

Globalement l’indice de durabilité est là pour sensibiliser les consommateurs sur la possibilité d’allonger la durée de vie et d’utilisation de leurs appareils. Il s’applique pour l’instant aux lave-linges et aux TV.