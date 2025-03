Minute conso : l’inflation a bouleversé les habitudes alimentaires des français

Plus les prix augmentent, plus on fait attention dans les rayons. Une étude Flashs/Ymanci est sortie début mars, elle nous apprend que huit Français sur dix ont modifié leurs habitudes alimentaires en raison de l’inflation.

Premier changement : les produits à date courte. Près de la moitié des consommateurs achètent des produits sur le point de périmer. Aujourd’hui, la plupart des supermarchés proposent des rayons anti-gaspi avec des promotions.

Selon l’étude, le changement réside aussi dans le fait de comparer : près d’un Français sur deux regarde le prix au kilo ou au litre avant de passer en caisse. Enfin, 43% ont réduit la viande et le poisson, notamment en raison de prix trop élevés.