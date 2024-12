Minute conso : l’Intelligence artificielle, votre coach pour Noël

Il ne vous reste que quelques jours pour faire vos achats pour Noël, et comme moi, vous êtes probablement en panne d’inspiration. Alors pourquoi utiliser l'intelligence artificielle ?

De plus en plus de Français font aujourd'hui appel à ChatGPT, Gemini, l’IA de Google, ou une autre intelligence artificielle, pour les aider dans leurs choix au quotidien. Par exemple, lorsque vous ne savez pas quoi faire à manger, listez vos ingrédients sur une IA et elle vous génèrera des idées de recettes. Ça prend 2 minutes, et ça peut clairement vous donner des idées. Même chose pour votre repas de noël, en imposant à l’IA votre budget par personne !

En demandant par exemple à Gemini de me proposer un menu de fêtes pour un budget de 20 euros par personne, il m'a donné 3 menus : un végétarien, un avec du poisson, et un "classique revisité". Le tout, avec quelques liens de recettes utiles, et des conseils.

Alors pourquoi ne pas le faire pour vos cadeaux de Noël ? En dictant que je cherchais une idée "pour le cadeau de mon oncle, qui a 58 ans, que je ne vois jamais, qui est un bon vivant, et pour 20 euros", Gemini m’a alors généré une liste avec une dizaine d’idées. Et si la liste ne vous convient pas, vous pouvez préciser un peu plus vos attentes et l’IA générera une nouvelle recherche.

On ne sait jamais, ça peut toujours aider !