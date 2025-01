Minute conso : l'UFC que choisir et Ryanair signent un accord pour régler les litiges

l’UFC Que Choisir et la compagnie aérienne sont parvenues à un accord sur l’indemnisation des voyageurs, et la mise en place d’un canal spécifique et simplifié de traitement des futures réclamations. Quand on connait la difficulté que c’est, parfois, pour faire une réclamation, cette nouveauté est la bienvenue.

L’association de consommateur met en place ce canal pour régler les litiges « en cas de retard important (plus de 3 heures), d'annulation et / ou de surbooking de vols, au départ et/ou à l’arrivée du territoire français ».

Si c’est votre cas, vous êtes alors invités à remplir un formulaire directement sur le site de l’association, quechoisir.org, tout en vérifiant au préalable si votre dossier est susceptible d’être éligible.

L’UFC rappelle par ailleurs les indemnités accordées selon les litiges. Mais selon la législation européenne, les compagnies peuvent s’exonérer de cette obligation, notamment si l’annulation ou le retard est due à une « circonstance extraordinaire » non imputable à la compagnie.