Minute conso : la méthode BISOU

Vous le savez, dans la Minute conso, on aime bien vous donner quelques astuces pour faire des économies. Et, j’ai peut-être un train de retard, mais j’ai entendu parler récemment de la « méthode bisou », qui vise à sauver la planète et notre compte en banque.

Mise au point par Marie Duboin Lefèvre et Herveline Verdeken, cette méthode est en fait un moyen mémo-technique à utiliser, avant d’acheter quelque chose. Objectif : avoir une consommation minimaliste.

Alors concrètement, BISOU, c’est l’acronyme de « B » pour Besoin, « I » pour immédiat, « S » pour semblable, « O » pour origine, et « U » pour utile. En gros, 5 questions à se poser avant d’acheter : « est-ce une envie ou un besoin ? », « est-ce que j’en ai besoin maintenant ? », « est-ce que je n’ai pas déjà quelque chose de similaire à la maison ? », « d’où vient ce produit ? » et « est-ce que j’en ai vraiment besoin ? ».

L’idée, vous l’aurez compris, c’est de ne pas acheter sur un coup de tête.