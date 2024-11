Minute Conso : le contrôle technique, plus cher en 2025 ?

Attention aux fakes news qui semblent tourner dans plusieurs médias en ce moment autour du contrôle technique. Depuis maintenant quelques jours, certains assurent qu’il va être plus cher, plus sévère, et que de nouvelles machines vont débarquer l’an prochain pour détecter la suppression des systèmes antipollution. Des informations complètement fausses, d'après nos confrères de L'Automobile Magazine.

La rédaction n’a pas hésité à se plonger dans les textes de loi et a appelé plusieurs acteurs du secteur du contrôle technique. Et le verdict, selon le magazine ? Il n’y aura aucune modification de la règlementation du contrôle technique au 1er janvier 2025.

Il faut savoir que s’il y avait du nouveau matériel à acheter, cela coûterait de l’argent à tous ces centres de contrôle technique qui doivent déjà, pour certains, gérer les nouveautés prévues pour les deux-roues.

En effet, le magazine spécialisé rappelle qu’il va y avoir des nouveautés durant le courant de l’année prochaine pour les motos, scooters et autres motocycles de moins de 50 centimètres cubes : la vérification du bruit et celle du débridage des engins. Des nouveautés qui vont donc obliger les centres à acheter des sonomètres et des accéléromètres.