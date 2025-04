Minute conso: le gaz toujours plus cher !

Le gaz toujours plus cher ! En ce mois d’avril, la commission de régulation de l’énergie a décidé d’une nouvelle hausse +2,17%. Dans le détail, pour la cuisson et l’eau chaude, le prix du kWh bondit de 1,76% (0,153 euro). Pour le chauffage, l’augmentation est de 2,22% (0,1241 euro).

Mais pourquoi cette nouvelle hausse ? Car les prix sur les marchés de gros sont très volatils en raison du contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine et une demande élevée cet hiver. La fin du bouclier tarifaire joue aussi. Depuis sa suppression, les tarifs ont explosé : plus 27%.

En fait, on est sur des tarifs plus élevés qu’au plus fort de la crise énergétique. En 4 ans, les tarifs du gaz ont plus que doublé ! Petite lueur d’espoir, une légère baisse pourrait se produire au mois de mai.

Ce sera peut-être le moment de souscrire à un abonnement indexé aux prix du marché. Avec la baisse de la demande au printemps, les prix vont diminuer et cela se confirmera sur votre facture. Rappelons au passage, que changer de fournisseur de gaz est gratuit.