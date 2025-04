Minute Conso : le paiement fractionné sans frais toujours plus plébiscité

Payer en 2,3 ou même 4 fois sans frais un appareil electroménager ou même ses prochaines vacances.

C’est ce que proposent de plus en plus d’enseignes de tout type et de sites de ventes en ligne. C’est ce que l’on appelle aussi un paiement fractionné. Une méthode de paiement de plus en plus répandue ces dernières années avec notamment l’inflation sur les prix. 2 français sur 3 disent y avoir eu recours.

Une méthode qui permet de palier parfois à un imprévu : la machine à laver qui tombe en panne au plus mauvais moment du mois.

Mais acheter maintenant et payer plus tard doit être utilisé avec parcimonie. Car il existe tout de même des frais qui sont souvent indiqués par une astérrisque en bas de page en tout petit. Si vous prenez, par exemple, l’option 3 fois sans frais pour un ordinateur à 399 euros vous aurez 6 euros de frais en additionnant les mensualités.

Mais surtout attention aux retards de paiement. Car cela peut engendrer des pénalités, en moyenne entre 8 et 15% du total du montant du. Mais à partir de 2026 la législation va être durcie pour éviter ces situations. Les enseignes devront s’assurer de la solvabilité de leurs clients avant de proposer un paiement en plusieurs fois.

Dernier petit conseil : contacter votre banque car certaines cartes de crédit ont intégré le paiement en plusieurs fois. Cela évite de payer des frais pour rien.