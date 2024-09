Minute Conso : le prix de l'huile d'olive bientôt en baisse ?

Les prix des huiles d'olive devraient logiquement baisser en France prochainement.

Pourquoi ? Tout simplement parce que si l'on regarde chez nos voisins européens, en Espagne, les tarifs ont diminué de 12%, d’après le ministère espagnol de l’Agriculture.

Concrètement, en moyenne, le litre est passé chez eux de 12 à 8 euros. Un joli rabais à prendre toutefois avec des pincettes, car cela vient aussi du fait que le gouvernement espagnol a supprimé la TVA sur l’huile d’olive.

Mais c’est tout de même une baisse qui fait du bien quand on sait que d’après l’INSEE, le prix de l’huile d’olive a augmenté de 77% durant ces trois dernières années, à cause de la météo et plus particulièrement de la sécheresse.

Désormais, la question que l’on se pose tous, c’est bien évidemment de savoir quand cette fameuse baisse va arriver en France. Probablement d’ici l’année prochaine, parce qu’il faut d’abord attendre que se réalisent les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels. Encore un peu de patience, les bonnes salades à l’huile d’olive sans se ruiner, c’est pour bientôt.