Le prix des fournitures scolaires est en baisse de 1% sur une centaine de produits, d’après l’UFC-Que choisir. Mais sur une toute petite baisse quand on sait que les prix ont augmenté de près de 10% l’an dernier. Alors comment cela s’explique ?

La principale raison, c’est l’explosion du cours de la pâte à papier. Il avait augmenté de 14% l’an dernier, et vu que c’est la matière première indispensable aux cahiers, feuilles et autres classeurs, forcément, l’impact est important.

Depuis l’an dernier, son tarif a reculé de 30%, ce qui devrait être une bonne nouvelle, mais pourtant, ce recul s’est pas vraiment répercuté en rayons.

Alors pourquoi ? Notamment parce que les contrats sont décidés un an à l’avance entre fabricants et distributeurs. Par conséquent, le prix est fait en fonction du cours de la pâte à papier à ce moment-là. Il faudra donc attendre la rentrée 2025 pour espérer ressentir la baisse de 30% évoquée un peu plus tôt.

Petite astuce donc pour payer vos fournitures moins chères : optez pour la seconde main. On pense par exemple à Jedonne.fr ou Geev.com. Sinon n’hésitez pas non plus à vous tourner vers les associations de parents d’élèves qui peuvent vous proposer des achats groupés.