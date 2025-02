Minute conso : le retour des super-promos ?

Souvenez-vous, il y a un an, la loi Egalim III, appelée aussi Loi Descrozailles, entrait en vigueur, interdisant les promotions au-delà de 34% pour les produits d’hygiène et d’entretien. C’était la fin des « super-promos » sur la lessive ou les couches, par exemple, et ça tombait en pleine période d’inflation !

Et bien le sujet est remis sur la table, avec une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale jeudi dernier, déposée par les députés Ensemble et LR, Stéphane Travert et Julien Dive. Ils suggèrent de revenir sur l'interdiction des super-promos sur les produits d'hygiène, afin de soutenir les ménages et redonner du pouvoir d’achat.

À la base, la loi Descrozailles visait à protéger les petites et moyennes entreprises, incapable de proposer des grosses promotions comme les grands groupes, dans les négociations avec la grande distribution. Sauf que dans les faits, les consommateurs, eux, se sont surtout tournés vers les enseignes à bas prix.

Affaire à suivre donc… La proposition de loi sera débattue dans le courant du mois de mars.