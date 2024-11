Minute Conso : le téléchargement illégal, dans le viseur des autorités

Vous n'avez pas envie de mettre de l’argent dans Netflix, Disney + ou Max, et vous préférez regarder vos matchs de foot, vos films et vos séries préférés en les téléchargeant illégalement. Faites surtout bien attention à vous parce que les sanctions sont de plus en plus nombreuses contre le piratage IPTV. Pour rappel, il s'agit d'une technique qui facilite l’accès illégal à des chaînes payantes et qui propose des plateformes de streaming à tous petits prix.

D’après des informations du site mac4ever que rapportent nos confrères de Capital, les autorités européennes ont clairement durci leurs sanctions en se focalisant davantage sur les revendeurs.

Exemple en Grèce, où un vendeur d’abonnements illégaux qui avait empoché des millions d’euros de profit grâce à ces trafics a écopé d’une peine de 8 ans de prison, mais aussi d’une amende de 17.000 euros.

Et sachez que même si vous ne faites que regarder, vous n'êtes pas à l’abri puisque l’ARCOM a démantelé pas moins de 5000 sites depuis 2022. Imaginez, vous avez prévu de vous faire votre petit PSG – OM en mode plateau télé, vous êtes devant votre écran, et soudain, vous vous rendez compte que le service est indisponible. La soirée est clairement gâchée donc un conseil : il vaut mieux partager un abonnement légal pour diviser les frais, et éviter les mauvaises surprises.