Minute conso : légère hausse des prix des péages en 2025

Et ça continue, encore et encore… Mais bonne nouvelle pour 2025, la hausse moyenne, à compter du 1er février 2025, ne sera que d’à peine 1%. Elle variera selon le réseau autoroutier. Cofiroute, Escota et ASF enregistrent les plus faibles hausse (0,77%), suivi de la Sanef (0,85%), APRR (1,08%), Area et SRTRF (1,10%), SAPN (1,14%) et ATMB (1,15%).

Il faut savoir que les tarifs des péages sont établis selon une formule de calcul qui prend en compte l’augmentation générale des prix, donc l’inflation, et l’investissement des sociétés d’autoroutes sur leur réseau. Et donc en 2025, la hausse s’annonce plutôt faible, bien en dessous pour une fois de l’inflation.

Ce qui est assez surprenant alors que les sociétés autoroutières avaient menacé d’augmenter beaucoup plus leurs prix, car elles sont soumises à une nouvelle taxe sur la transition écologique. Mais l’État les en a empêché, en leur interdisant de répercuter la taxe sur le prix des péages.

Les sociétés d’autoroutes montrent donc patte blanche, alors que début 2025, une conférence sur l’avenir du financement des mobilités est prévue. Et pour rappel, à partir de 2031, les contrats avec l’État vont arriver progressivement à échéance et il faudra de nouveaux contrats.