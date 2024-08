Minute Conso : les fournitures scolaires moins chères que l'an dernier ?

La rentrée, c’est la semaine prochaine. Vous êtes sûrement en train d’acheter toutes les affaires de vos enfants pour qu’ils soient prêts avant d’aller à l’école. Et la question que l’on se pose tous, c’est de savoir si les fournitures scolaires ont augmenté cette année.

Déjà, on peut jeter un petit coup d’œil dans le rétroviseur : on vous rappelle que les fournitures avaient augmenté de 8,5% à la rentrée 2023 par rapport à l’année précédente.

Mais bonne nouvelle puisque d’après l’INSEE, l’inflation a bien ralenti cette année et les prix des produits de la papeterie n’ont augmenté que d’1,3% en juillet.

De manière plus générale cette année, les fournitures vont couter aux familles environ 223 euros pour un élève de 6e, d’après Familles de France. Cela fait une baisse d’un petit peu plus de 1% si on compare à l’an dernier.

Autre source : la Confédération syndicale des familles, qui assure que la majorité des familles qu’elle a interviewée pour son étude optent pour le système D, en préférant les magasins Discount, les achats groupés, et les articles d’occasion.