Minute conso : les marques de distributeurs valent-elles encore le coup ?

Six grandes enseignes ont été passé au peigne fin par l’association 60 Millions de consommateurs. Le résultat est formel : les prix de MDD, les fameuses marques de distributeurs, ont « davantage grimpé » que les prix des grandes marques depuis décembre 2021. En étudiant de près les étiquettes dans les rayons, l’association a noté une hausse des prix des MDD de 20% entre décembre 2021 et décembre 2024. Sur la même période, les grandes marques ont vu leurs prix grimper de 15%.

Malgré cette mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie, 60 Millions de consommateurs note que les MDD restent avantageuses. A produit équivalent, prendre une grande marque revient en moyenne à 30-35% plus cher.

Plus économiques, les marques de distributeurs sont en revanche moins bonnes pour la santé. Toujours selon 60 millions de consommateurs, une majorité des produits affichent un Nutri-Score D ou E. On pourrait y trouver plus d’additifs potentiellement nocifs.