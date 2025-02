Minute conso : les pesticides dans nos fruits et légumes d'hiver

Conclusion pour l'association de consommateur : même si acheter bio n’est pas à la portée de toutes les bourses, il y a quand même des légumes qui mériteraient qu’on privilégie le bio.

Comme les choux de Bruxelles par exemple, qui seraient très souvent contaminés par les pesticides. Même chose pour le céleri branche, la carotte ou les endives. En revanche, le chou-fleur, la courge, le potimarron, ou la betterave sont moins touchés. Côtés fruits, les clémentines, oranges, pamplemousse, poire ou pommes sont très souvent contaminés, contrairement aux kiwis.

Et parfois, éplucher ou peler les aliments ne change pas grand-chose. Car pour certains, comme les pommes par exemple, les pesticides pénètrent en profondeur. En revanche, l’UFC Que Choisir conseille de laver les fruits et légumes au vinaigre, à haute teneur en acidité. Mais pour les légumes et fruits très contaminés, le mieux, c’est se tourner vers le bio.