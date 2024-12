Minute conso : les prix des produits de fête en baisse !

C’est assez rare que ça se passe dans ce sens, alors autant le souligner ! Exemple avec le foie gras. Son prix est en baisse de 5 à 6%. Ça ne rattrapera pas les hausses consécutives de ces dernières années mais c’est mieux que rien. Une conséquence de la reprise de la production en 2023, après des années marquées par des épisodes de grippe aviaire qui ont bousculé la filière.

On notera également une baisse des prix sur la volaille en général, pour les mêmes raisons. Le prix des huîtres aussi est en baisse, par rapport à l’an dernier marqué par l’interdiction de commercialisation des huîtres du Bassin d’Arcachon, en raison d’un risque d’intoxication alimentaire.

En revanche, d’autres produits phares voient leur prix augmenter, comme le chocolat ou le panettone ; le premier à cause de la hausse du cours de cacao, touché par le dérèglement climatique, et le second suite à la hausse des prix du beurre et du sucre.

Selon une étude de la plateforme eToro, les ménages français, qui ont eu la facture européenne la plus salée pour le repas de Noël l’an dernier, devraient voir la facture baisser de 28% en moyenne cette année. Le coût du repas traditionnel français composé de dinde farcie tombant à 58,60 euros en moyenne.