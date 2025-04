Minute conso : louer ou acheter son matériel de bricolage ?

Moins de 10 minutes par an ! C'est le temps moyen d'utilisation d'une perceuse dans un foyer français selon l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique.

Alors évidemment les grands bricoleurs vont l’utiliser un peu plus, mais pour les autres, il est tout à fait légitime de se demander s’il ne vaut pas mieux louer son matériel de bricolage.

Pour savoir s'il est plus avantageux de choisir la location, il faut évidemment se poser la question du coût à l’achat et à la location et de l'utilisation que nous allons faire de l'outil. Par exemple, quand on sait qu'une perceuse coûte environ 50 euros à l’achat, et 10 euros par jour à la location, on comprend facilement que la location ne vaut pas forcément le coup, sauf si nous n'en avons besoin qu'une seule fois.

En revanche, pour certains types de ponceuses qui coûtent plus de 150 euros à l’achat, la question peut se poser.

Où louer son matériel ?

Aujourd’hui, il est possible de louer à des professionnels dans des magasins de bricolage ou sur des sites internet spécialisés dans la location. Mais il existe aussi de plus en plus de plateformes de location entre particuliers.

Attention dans ces deux cas à bien signer un contrat de location.

Sinon il est toujours possible d’emprunter des outils à un proche, c’est ce que font d’ailleurs 21% des bricoleurs.

Dernière solution, les emprunter à une association qui propose des ateliers de bricolage et la plupart du temps aussi, la possibilité d'emprunter du matériel. Pour en trouver une près de chez vous, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie.