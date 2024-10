Minute Conso : mauvaise nouvelle à la SNCF pour les détenteurs de la Carte Avantage

Pour bien comprendre la situation, la compagnie ferroviaire fait évoluer son mode de calcul sur le temps de trajet des trains. Et ce facteur modifie les tarifs sur certaines liaisons pour celles et ceux qui possèdent une carte Avantage à la SNCF.

Dix lignes sont concernées, et notamment Paris-Mâcon, Paris-Chambéry, Marne-la-Vallée-Chambéry, Paris-Morlaix ou encore Paris-Aix-les-Bains. Pour se faire une idée pour un aller simple : le prix minimum de ces trajets passe de 49 à 69 euros.

Mais il faut savoir que l’information n’est pas toute fraiche. Le changement a eu lieu en juillet dernier, d’après nos confrères de Libération, qui ont révélé cette hausse la semaine passée. Et toujours selon eux, les clients de la SNCF n’ont pas été prévenus.

Pas de surprise, les usagers ont poussé un coup de gueule et certains se demandent si leur Carte Avantage est encore rentable. Un conseil : réfléchissez, sortez vos calculettes, et comparez les prix de vos voyages pour savoir ce qui est le plus avantageux pour vous.