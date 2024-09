Minute Conso : nouvelles hausses prévues à La Poste

Préparez-vous, le groupe de La Poste prévoit de nouvelles hausses de tarifs dès le 1er janvier 2025.

Concrètement, les prix vont grimper à presque 7% l’an prochain. On vous rappelle que c’était déjà plus de 8% en 2024.

Pour ceux qui envoient des lettres vertes, elles augmentent de 10 centimes et passent à 1,39 euro. Cela va être 16 centimes de plus pour la lettre service, 38 centimes pour les courriers recommandés de 20 grammes. Au contraire la e-lettre rouge elle, ne bouge pas. Enfin pour les tarifs d’expédition des colis, ils augmentent en moyenne de plus de 5%.

Toutes ces hausses s’expliquent, d’après La Poste, par des évolutions qui « permettent d’assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte d’inflation et de baisse des volumes du courrier ».

Ce n’est pas une surprise, le groupe veut réinventer son modèle économique. Et cela se comprend quand on sait qu’il y a 30 ans, le courrier représentait 70% de son chiffre d’affaires, contre seulement 15% aujourd’hui.