Pendant les vacances, vous louez votre logement à des particuliers. Et pour qu’ils puissent ouvrir la porte d’entrée, vous mettez la clé dans des boîtes à clés qu’on peut ouvrir grâce à un code. Ce n'est pas forcément une très bonne idée, on vous explique pourquoi.

Selon le magazine 60 millions de consommateurs, on trouve des tutoriels sur Internet pour pouvoir crocheter ce genre de boîtes. Et le truc, c’est que si vous vous faites cambrioler, il n'est pas certain que votre assurance prenne en charge les dégâts si vous avez opté pour ce genre de dispositif. Toujours d’après l’association, les assurances fonctionnent un peu au cas par cas.

Donc un conseil, lisez bien votre contrat d’assurance pour voir s’il prend en charge le vol de clés lorsque celles-ci sont dans ces fameuses boîtes.

Sinon pour avoir l’esprit tranquille, prenez le temps de donner vos clés à vos locataires en main propre à chaque fois. Il y a enfin une alternative si vous n’êtes pas forcément sur place : installer une poignée ou une serrure connectée.