Minute conso : quel supermarché est le moins cher ?

Alors on connait évidemment plusieurs astuces pour réduire le montant de son caddie, comme les bons de réductions que vous pouvez cumuler et utiliser à la caisse, ou alors – mais ça prend du temps – scruter les promotions dans les supermarchés et ne faire vos courses qu’en fonction de ça.

Mais il existe aussi, sur internet, des comparateurs de supermarchés, et ça peut valoir le coup d’y jeter rapidement un œil, pour connaitre les établissements les moins chers près de chez nous. Notamment, le comparateur mis en ligne par l’association de consommateur UFC Que Choisir.

Après avoir indiqué votre code postal, et votre profil (célibataire, en couple ou famille), le site vous indiquera le prix d’un panier moyen dans chaque supermarché référencé près de chez vous.

Alors même si tous les établissements ne sont pas référencés, et que la plateforme ne compare que les prix affichés en drive, sur internet, ça peut quand même être un bon indicateur. Car si en moyenne vous dépensez 400 euros de courses, et que le site vous indique que dans tel établissement, le panier moyen est de 300 euros, ça peut valoir le coup d’y jeter un œil.