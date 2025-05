Minute Conso : quelle crème solaire choisir pour les beaux jours ?

Avec le retour des beaux jours et l’approche de l’été, on a tous qu’une envie : ressortir tee shirt, robes, shorts et sortir profiter du soleil. Mais pas sans avoir appliqué une crème solaire pour protéger notre peau. Car le soleil est responsable des coups de soleil mais aussi à plus long terme de tâches pigmentaires, de vieillissement prématuré de la peau ou encore de mélanomes. En France 140 à 250 000 cas de cancers de la peau sont diagnostiqués chaque années.

Alors voici quelques conseils pour protéger au mieux votre peau. À commencer par le choix de l’indice de protection, le fameux SPF qui va de 10 à +50 : 10 étant adapté aux peaux plus foncés naturellement protégées du soleil +50 aux peaux les plus claire. Ça c’est a théorie car les dermatologues appellent à prendre un indice +50 quelque soit le type de peau.

Ne pas hésiter aussi à se remettre de la crème toutes les deux heures. Car on a tendance à ne pas s’en étaler assez sur le corps pour être sûr d’être bien protégé. Attention aussi à la date de péremption. S’il vous reste de la crème solaire de l’été dernier, direction la poubelle car elle ne protège plus assez du soleil. Dernière recommandation, préférer des crèmes solaires en tube plutôt qu’en aérosol. Ces derniers contiennent un gaz qui est déconseillé d'exposer à la chaleur.