Minute conso : quelles hausses dans votre caddie cette année ?

Et sans surprise, certains industriels veulent augmenter leurs marges et donc augmenter leurs prix, évoquant comme justificatif la hausse des coûts des salaires ou des transports.

Mais le contexte géopolitique ou environnemental, avec le dérèglement climatique, va jouer lui aussi un rôle dans la balance. On peut donc s’attendre à une hausse des prix des aliments à base de beurre, de cacao. Le café et le jus d’orange, déjà plus chers en 2024, vont encore augmenter.

En revanche, bonne nouvelle, le prix de certains produits va également baisser. Comme l’huile d’olive, dont la production est en hausse. Même chose le blé ou le sucre, qui affichent d’ailleurs des baisses de prix de plus de 13% en 2024. Ces baisses s’expliquent par ailleurs par une demande moins importante que l’offre.