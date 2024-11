Minute conso : quelles sont les voitures les plus chères à l'entretien ?

Le comparateur de service en ligne IdGarages.com a publié une étude sur les véhicules les moins chers à entretenir. Une étude basée sur deux millions de devis, calculés au premier semestre 2024.

Plus précisément, le site a comparé les offres sur un entretien général de la voiture, comme la vidange, le changement des filtres, ou le contrôle du véhicule. Et les véhicules qui s’en sortent le mieux, ce sont ceux qui présentent une mécanique simple, sans trop de technologie et dont les pièces sont facilement disponibles.

Arrive donc en première position : la Panda II avec une moyenne de 241 euros, suivi de la Polo V, le C3 Phase 1, la Panda III et le C4 Picasso.

Et du côté des véhicules les plus chers à l’entretien : Le Nissan Quashqai II PH2 arrive en tête avec 349 euros, suivi du Renault Captur, de l’Audi A1, de la Ford Fiesta Mk7 et du Renault Kadjar.