En ce jeudi 1er août, c'est l'heure de vous récapituler pour ce qui bouge en août.

Pour commencer, le gouvernement nous rappelle qu’il n’y a pas d’augmentation des prix de l’électricité. Il était pourtant prévu une hausse de 1% sur notre facture. C’est toujours bon à prendre pour notre porte-monnaie.

Autre bonne nouvelle dans notre quotidien : le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) qui devrait tomber d’ici deux semaines environ. On vous rappelle que le coup de pouce varie entre 416 et 454 euros en fonction de l’âge de votre enfant.

Puis toujours à propos des jeunes, on s'adresse à ceux qui sont âgés de 16 à 27 ans. Sachez que c’est le dernier mois pour profiter du fameux Pass Rail. Il s'agit d'un dispositif qui vous permet de voyager en illimité en TER et en Intercités pour 49 euros par mois.

Et pour finir sur tous ces changements dans notre quotidien, sachez que le taux du Livret d’épargne populaire détenu par près d’un Français sur six baisse, et il passe désormais de 5 à 4%.