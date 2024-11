Il est en effet possible de rejoindre un panel pour être rémunéré. Plusieurs plateformes proposent ça, comme Prime Opinion et YouGOV. Mais soyons clair, n’espérez pas gagner des sommes affolantes. Je vous explique…

Je me suis donc inscrite sur ces deux sites, pour voir comment ça marche. À chaque sondage auquel vous répondez, vous gagnez des points. Selon les sondages, le montant des points varie. Et selon le nombre de points que vous avez cagnottés, vous avez le droit à des bons de réductions dans des enseignes ou sur des sites internet très connus. Ou vous pouvez tout simplement basculer l’argent sur votre compte en banque.

Sur le principe, c’est plutôt cool. Vous n’avez besoin que d’une adresse mail pour vous inscrire. Mais il ne faut pas espérer beaucoup d’argent, et immédiatement. Il faut répondre à plusieurs dizaines de sondages avant de pouvoir obtenir des bons d’achats. Et en moyenne, on parle de 20-25 euros de bons d’achat. Donc si vous avez le temps, et pas trop d’attentes, lancez-vous… C’est toujours bon à prendre !