L'association de consommateurs Foodwatch pointe du doigt sept produits dont les promesses ne se reflètent pas vraiment sur l’étiquette.

Quelques exemples : Foodwatch vous met en garde contre du Gaspacho basilic de la marque Florette, qui en fait ne contient que 0,2% de basilic. Une mayonnaise Carrefour allégée en gras mais qui contient plus d’eau et trois fois plus de sucre.

Du sucre, justement, il y en a aussi dans le jus « La vie en mauve » de la marque Innocent. Plus de 9 grammes et demi pour 100 ml alors que la bouteille est vendue comme bonne pour la santé et la peau.

Des pratiques dénoncées depuis déjà six ans par l’association de consommateurs, même si elles ont baissé de manière assez importante, elles sont quand même toujours bien présentes, et Foodwatch ne compte pas baisser les bras.

L’association a annoncé la semaine dernière le lancement de son mur des arnaques sur l'étiquette. L'objectif est de mettre en commun sur une plateforme des informations concernant des produits dont la promesse marketing ne correspond pas à la réalité. Comme cela, on ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.