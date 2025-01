Minute conso : Temu, Nestlé, et Stellantis récompensés par 60 millions de consommateurs

Un palmarès pas très glorieux pour les entreprises, puisqu’il distingue celle qui se sont le plus mal comportées avec leurs clients ! Alors, en 2024, quelles sont les entreprises épinglées par l’association ?

Et bien, sans surprise, en tête du classement, on retrouve une marque qui a fait la Une de l’actualité l’an passé : Temu, qui décroche donc le cactus d’or. La plateforme chinoise a notamment été épinglée en 2024 pour son opération « cash reward ». Elle proposait de l’argent à ses nouveaux clients, en échange de l’exploitation à vie de leurs données personnelles…

Vient ensuite l’entreprise Nestlé, en 2ème position, pointée du doigt pour avoir utilisé des traitements interdits pour ses eaux en bouteille. Et puis, en troisième position, cactus de bronze pour Stellantis et l’affaire des airbags défectueux. Près de 250 000 propriétaires de C3 ou DS3 ont appris qu’ils roulaient avec un airbag défectueux et aucune solution ne leur a été apportée par le constructeur.

Le classement épingle également Carrefour Bio, Free, Danone, Dazn ou Primagaz. Le détail est à retrouver sur le site de l’association de consommateur.