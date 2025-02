Minute conso : un nouveau visa pour les télétravailleurs

Si vous êtes en freelance, auto-entrepreneur ou salarié 100% en télétravail, ça peut vous intéresser.

La Nouvelle-Zélande annonce assouplir ses règles de résidence, et que vous pouvez visiter et travailler dans l’archipel pour une durée de 90 jours. Objectif : attirer plus de touristes, sans menacer pour autant les emplois locaux.

Le Brésil, de son côté, propose depuis janvier 2022 un « digital nomad visa » qui permet aux télétravailleurs étrangers de s’y installer pendant 1 an. Il faut néanmoins répondre à quelques critères, comme avoir un solde bancaire en compte courant d’un peu plus de 17 000 euros. Au Japon, ce visa est valable 6 mois, à condition de justifier d’un salaire annuel d’un peu plus de 61 000 euros ; 57 600 euros pour la Corée du Sud et son visa valable 2 ans.

Enfin, en Espagne, le Digital Nomad Visa est valable 1 an, et renouvelable, avec des critères précis là aussi demandés.