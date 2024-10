Minute Conso : une appli' qui peut soulager les personnes allergiques

Deux étudiants français âgés de 22 ans viennent de sortir une application. Son nom ? Allergenius. Sa mission ? Aider les personnes victimes d’allergies à moins stresser mais aussi à mieux gérer leur façon de manger.

Dernière question : comment cela marche ? Assez simplement : en scannant l’étiquette, l’application permet de connaitre quels sont les allergènes qui se trouvent dans tel ou tel produit que vous comptez acheter.

Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il faut d’abord que vous créez votre compte et que vous précisez à quoi vous êtes allergiques. Et au total il y a 15 produits possibles, voici quelques exemples : l’amande, l’arachide, le blé, le gluten, la pistache ou encore la noisette.

Après, quand vous ferez vos courses, il n'y aura plus qu’à prendre votre smartphone, et scanner les produits que vous voulez acheter pour savoir s’il y a une substance allergique dedans.

Enfin pour information, Allergenius est disponible sur l’App store depuis maintenant le 30 septembre dernier.