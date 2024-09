Minute Conso : une grande marque retire le Nutri Score de ses produits

Ne vous étonnez pas… Au fil des jours, vous ne verrez plus le Nutri Score sur les yaourts à boire Danone. En effet, parce que ses notes ont été dégradées, le géant de l’agroalimentaire a décidé de retirer progressivement ces fameuses lettres qui vont de A à E. On peut citer par exemple Actimel, qui était à A ou B, et qui est passé à D. Même dégringolade pour Danonino.

La boîte conteste donc toutes ces notes, après que le mode de calcul a été mis à jour l’an dernier par le comité scientifique.

Une marche arrière « lamentable », d’après le concepteur du logo, alors que Danone avait été l’un des premiers à accepter d’afficher le Nutri Score, dès 2017.

Mais on vous rappelle que le Nutri Score n’est pas obligatoire et fonctionne sur la base du volontariat des différentes entreprises.

C’est pourquoi plusieurs associations de consommateurs comme Foodwatch demandent à ce que ce système de notation devienne obligatoire dans toute l’Europe, afin que les consommateurs soient informés correctement sur les produits qu’ils mangent, ou qu’ils boivent.