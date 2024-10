Minute Conso : une nouvelle taxe sur la cigarette électronique

En effet, des députés veulent appliquer une nouvelle taxe sur la cigarette électronique. Ils ont déposé un amendement en ce sens au budget 2025, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. Le texte prévoit un surcout de 15 centimes par millilitre sur les liquides utilisés dans les cigarettes électroniques. Pour bien comprendre : un flacon de 10 millilitres qui coûte entre 4,50 euros et 6 euros en moyenne serait deux à trois euros plus cher.

Mais il faut savoir que la proposition divise un peu les associations. Un exemple : le président d’Addiction France craint que cette taxe aille à l’encontre des objectifs de santé publique.

À l’inverse, le président du comité national contre le tabagisme est plutôt favorable à cette taxe parce qu’elle pourrait être un moyen d’éviter aux plus jeunes de tomber dans l’addiction de la nicotine, via la vapote.

Dernière petite information : on vous rappelle qu’il n’y a pas de TVA sur les liquides de vapotage, et la taxe permettrait de faire gagner à l’État entre 150 et 200 millions d’euros.