Minute conso : Valentine's ou Galentine's Day ?

Une fête qui s’est énormément développée tout d'abord aux États-Unis, dont la tradition voulait, au départ, que l’on s’envoie des « cartes de la Saint-Valentin ». Puis cela s’est élargi aux objets puis aux pratiques culturelles, comme aller au restaurant. En France, cette fête renait à la Libération, vantée par les soldats américains qui draguaient les Françaises.

Aujourd’hui, cela reste un évènement qui fait vendre. Selon les derniers chiffres de l’étude YouGov, plus d’un Français sur 3 prévoit de célébrer la Saint-Valentin, et à chaque fois en offrant un cadeau. Avec un budget conséquent : 154 euros en moyenne. Les fleurs arrivent en tête des cadeaux, suivies du parfum et des chocolats. Ajoutez à cela un bon repas… puisqu’en moyenne, un couple sur deux sort dîner pour la Saint-Valentin.

Il faut savoir que la Saint-Valentin est la 3ème fête la plus lucrative en France, après Noël et Halloween. Et le marketing n’atteint pas que les couples. Le concept de Galentine's day prend également de l’ampleur en Europe. Inventé par le personnage de Leslie Knope dans la série Parcs and Recreation, il consiste à passer la Saint-Valentin avec ses meilleur(e)s ami(e)s.