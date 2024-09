Minute Conso : vers une interdiction de fumer en terrasse ?

Profiter du beau temps en prenant un verre en terrasse et en fumant une cigarette, cela risque bientôt de ne plus être possible. Du moins, c’est la récente recommandation de la Commission européenne dans sa lutte contre le tabagisme, qui voudrait même étendre cette interdiction aux cigarettes électroniques.

Pour faire passer la pilule, la Commission rappelle ce chiffre : tous les ans rien qu’en Europe, 700.000 personnes meurent à cause de la cigarette. On vous rappelle ces deux objectifs : que le tabagisme réduise de 30% d’ici l’an prochain, et qu’il y ait une génération sans tabac en 2040.

Alors sans surprise, la mesure n'est pas très populaire. Certains parlent de loi liberticide, d’autres comme les commerçants assurent que ce ne sera pas bon pour leurs affaires.

Néanmoins, il n'y a encore rien d’acté parce que les propositions que fait la Commission ne sont pas juridiquement contraignantes, ce ne sont que des recommandations. Et au niveau de la santé publique, c’est à chaque pays de l’Union Européenne de décider.

Pour conclure, il faut quand même savoir qu’il y a déjà plusieurs pays européens qui s’y sont mis, comme l’Espagne par exemple.