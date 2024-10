Minute Conso : vous êtes obligés de le faire si vous avez une chaudière

Vous êtes locataire et vous souhaitez rallumer dans votre logement votre chaudière à gaz, au fioul ou au bois ? Pas de soucis, mais pensez toutefois que vous avez quelques petites obligations.

En effet, c’est à vous de l’entretenir si votre appareil a une puissance comprise entre 4 et 400 kilowatts. On vous rappelle que vous devez faire cet entretien une fois par an. Brièvement, il s'agit d'un entretien de sécurité qui, en général, sert seulement à vérifier que votre chaudière fonctionne correctement.

En moyenne, cela va vous coûter entre 150 et 250 euros, tout dépend de la chaudière que vous avez. Et cet entretien permet, entre autres, d’éviter une intoxication au monoxyde de carbone qui peut être mortelle.

Une fois que vous avez fait faire l’entretien par un professionnel, pensez bien à donner une attestation à votre propriétaire, et de garder une copie.

Dernière chose : si vous n’avez pas fait ce qu’il fallait, vous ne risquez pas d’aller au tribunal, mais attention, votre propriétaire pourra vous prendre le montant de ce fameux entretien sur le dépôt de garantie au moment de votre état des lieux de sortie.