Miss France 2024 : découvrez les 30 candidates ! (PHOTOS)

Miss Guadeloupe 2023 Indira Ampiot et Miss Nord-pas-de-Calais 2023 Agathe Cauet.

C’est un rendez-vous annuel que les Français ont du mal à bouder. L’élection de Miss France réunit chaque année des millions de téléspectateurs. Pas de grands changements à prévoir cette année. La cérémonie sera animée encore et toujours par l’indétrônable Jean-Pierre Foucault. Sylvie Tellier, ancienne directrice générale de la société Miss France, sera quant à elle présente pour présider le jury.

A noter que le jury sera exclusivement féminin, et sera composé de l’actrice Stéfi Celma, de l’humoriste Elodie Poux, de la cheffe pâtissière Nina Métayer, de la boxeuse Estelle Mossely, de Nolwenn Leroy et Adriana Karambeu. Cette année, le thème choisi pour la cérémonie est « la boite à musique des Miss ». Les tableaux feront la part-belle aux chanteuses inconiques françaises et internationales.

Voici les 30 candidates pour le titre de Miss France 2024 ( crédit photo : SIPA PRESS / Bertrand NOËL)

Miss Alsace : Adeline Vetter

Originaire de Strasbourg, Adeline Vetter a 27 ans. Elle a un diplôme de pharmacienne.