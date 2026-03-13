Mission « flash » sur les laits infantiles : un outil parlementaire rapide mais limité

À la suite des vastes rappels de laits infantiles liés à des risques de contamination, l’Assemblée nationale s’apprête à lancer une « mission flash » afin de faire la lumière sur cette affaire sanitaire.

L’initiative vient de la commission des affaires sociales, qui souhaite examiner à la fois la responsabilité des multinationales du secteur et la stratégie adoptée par l’État face à la crise. Cette mission devrait débuter à la fin du mois de mars, lors de la reprise des travaux parlementaires.

Depuis plusieurs semaines, des associations et des collectifs de consommateurs dénoncent une minimisation des conséquences sanitaires liées à ces contaminations. Elles réclament davantage de transparence sur la gestion de la crise, notamment concernant les contrôles réalisés par les autorités et les mesures prises par les industriels. Dans ce contexte, la mission flash vise à dresser un premier état des lieux et à évaluer la réponse des pouvoirs publics.

Malgré son nom, une mission flash ne correspond pas à une véritable enquête parlementaire. Il s’agit en réalité d’un outil relativement souple et rapide, mobilisé lorsque l’actualité exige une réaction immédiate du Parlement. Concrètement, une commission de l’Assemblée peut décider d’envoyer deux députés mener des investigations pendant quelques semaines seulement. Leur travail consiste principalement à auditionner différents acteurs : industriels concernés, autorités sanitaires, représentants d’associations ou experts.

À l’issue de ces auditions, les rapporteurs rédigent un document qui synthétise les informations recueillies et formule parfois des recommandations. Toutefois, la mission flash ne dispose pas de pouvoirs contraignants. Les personnes auditionnées ne prêtent pas serment, contrairement à ce qui se pratique dans une commission d’enquête parlementaire, et elles peuvent même refuser de se présenter. Autrement dit, l’outil repose davantage sur la coopération des acteurs que sur une obligation légale.

Malgré ces limites, la mission flash joue un rôle politique important. Elle permet de mettre rapidement un sujet à l’agenda parlementaire, de rassembler des informations et de documenter une situation de crise. Souvent, elle constitue une première étape : ses conclusions peuvent ensuite conduire à la création d’une véritable commission d’enquête ou inspirer de futures réformes.

Dans le cas des laits infantiles, cette mission pourrait ainsi servir de point de départ à un examen plus approfondi des pratiques industrielles et des mécanismes de contrôle sanitaire. Avant tout, elle représente un moyen pour les députés de répondre rapidement à l’urgence de l’actualité et aux inquiétudes des consommateurs.