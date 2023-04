Mission Juice : à quoi va ressembler ce voyage de huit ans, dans l'espace, vers Jupiter ?

Quel est l'objectif de la mission JUICE ?

Ce voyage sera (très) long. Il faudra en effet pas moins de huit années pour que la sonde spatiale JUICE (Jupiter Icy Moons explorer, ndlr) arrive jusqu’à Jupiter. Mais quel est l'objectif de l’Agence spatiale européenne ? Grâce à la mission JUICE, l'ESA espère percer les mystères de la planète géante du système solaire et ses lunes glacées.

Avec ses 10 instruments scientifiques, son antenne de 2,50 mètres de diamètre et ses 85 m2 de panneaux solaires, la sonde de 6,2 tonnes conçue par Airbus a un enjeu de taille. En s'approchant de la plus grosse planète gazeuse de notre système solaire, les scientifiques de l'Europe spatiale vont en effet tenter d'explorer l'environnement complexe de Jupiter en étudiant de près ses trois lunes glacées (Ganymède, Europe et Callisto) afin d'élucider quelques mystères restés sans réponses lors des deux précédentes missions en 1979 (Voyager 1) et dans les années 1990 (Galileo).

L’objectif est ainsi de "mieux comprendre ces lunes" et de savoir si "les conditions sont réunies" pour un éventuel "développement de la vie", a expliqué auprès de 20 Minutes Olivier Sanguy, responsable de l’actualité spatiale à la Cité de l’Espace de Toulouse. "C’est l’un des engins spatiaux les plus complexes jamais envoyés vers le système solaire externe", a de son côté déclaré le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher. "C’est la mission d’une décennie", a-t-il ajouté. Juice est la première mission européenne à explorer une planète du système solaire externe, au delà de Mars et de la ceinture de Kuiper. Son arrivée vers Jupiter est prévue en juillet 2031.