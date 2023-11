Il risque d'y avoir quelques galères de vols pour certains passagers l'année prochaine. Pour être tout à fait précis : entre le 9 janvier et le 14 février puis après les Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que le système français de navigation aérienne doit être mis à jour.

D’après des infos de nos confrères du Figaro, 16.500 vols seront supprimés dans les aéroports de Paris Charles De Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et Beauvais.

Par exemple, Air France prévoit d’annuler des vols courts et moyens courriers, mais inutile de paniquer puisque les clients sont informés de ces suppressions, et se voient proposer d’autres vols disponibles.

Par ailleurs, cette modernisation technique est une bonne chose à long terme puisque ça doit permettre de diminuer les retards que peuvent avoir certains vols, mais aussi augmenter les capacités des aéroports.

Deuxième et dernier avantage : la réduction, grâce à cette mise à jour, des émissions de CO2. Un mal pour un bien quand on sait que ce fameux programme devrait déjà être déployé depuis 2015, et ne le sera finalement qu’en 2026.