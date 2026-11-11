Mois sans tabac, Movember : pourquoi certains mois sont-ils associés à des causes ?

Chaque année, certains mois deviennent indissociables de grandes causes. Octobre est associé à la lutte contre le cancer du sein avec Octobre rose. Novembre accueille le Mois sans tabac, mais aussi Movember, une campagne internationale consacrée à la santé masculine. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, personne ne décide officiellement de l'attribution de ces périodes.

En France, aucune autorité administrative n'est chargée de répartir les douze mois de l'année entre les différentes causes. Une association, une fondation ou un collectif peut donc parfaitement décider de lancer sa propre campagne de sensibilisation à la période de son choix. Il n'est pas nécessaire de demander une autorisation à l'État pour associer un mois à une mobilisation.

Les initiatives peuvent ainsi cohabiter, même lorsqu'elles portent sur des sujets très différents. Novembre en est un bon exemple : le Mois sans tabac est une campagne nationale lancée en 2016 par les pouvoirs publics, tandis que Movember est né en Australie en 2003, à l'initiative de deux amis avant de devenir un mouvement international. Leur présence simultanée dans le calendrier ne pose aucun problème juridique.

Cela ne signifie pas pour autant que les organisateurs ne disposent d'aucune protection. Une association peut notamment déposer le nom de sa campagne auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour en faire une marque, à condition que celui-ci remplisse les critères légaux. Cette démarche permet de protéger un nom pour certaines catégories de produits ou de services. En revanche, elle ne donne aucun droit de propriété sur le mois concerné : impossible, par exemple, de réserver juridiquement tout le mois de novembre à une seule cause.

Au fond, ces rendez-vous ne sont donc pas le résultat d'une décision administrative. Ils se construisent progressivement, à mesure que les campagnes gagnent en visibilité, mobilisent le public et s'installent dans les habitudes. Un mois peut ainsi devenir le symbole d'une cause sans jamais lui appartenir officiellement.