Mondial de football 2022 : pas de fan-zone à Blois et Orléans

Après Angers et Tours ces dernières jours, les villes d’Orléans et de Blois font savoir à leur tour ces 4 et 5 octobre qu’elles ne retransmettront pas non plus la Coupe du monde de football 2022. L’annonce de Blois a été effectuée via un communiqué ce mercredi matin. « La Ville entend par cette décision dénoncer le non-respect des droits humains et l’aberration écologique de cet événement », explique la collectivité.

Via un tweet sur le compte de la Ville, le maire d’Orléans Serge Grouard avait quant à lui indiqué mardi soir « ne pas cautionner l’absurdité écologique et la gravité des conditions humains dans lesquelles le Mondial au Qatar est organisé. » Quelques heures plus tôt, l’adjoint aux Sports, l’ancien football professionnel Thomas Renault, assurait pourtant à La République du Centre que ce n’était pas le rôle de la municipalité de boycotter l’événement, avant de finalement rétropédaler.