"Monsieur Aznavour", "Loups-Garous" : à voir au cinéma ou sur les plateformes

Orchestré par Mehdi Idir et Grand Corps Malade, le duo derrière Patients ou La vie Scolaire, Monsieur Aznavour, un biopic en cinq chapitres, revient sur le parcours de ce fils de réfugié, à qui on disait qu’il n’avait rien pour réussir, devenu monument de la chanson française.

Et aussi… Loups-Garous sur Netflix

On quitte maintenant l’obscurité des salles de cinéma pour celle de nos salons pour Loups-Garous, une comédie familiale inspirée par Le Loup-Gour de Thiercelieux.

Et c’est justement au cours d’une partie de ce jeu de société, qu’un père et son fils, (Jean Reno et Franck Dubosc), sont propulsés avec femme et enfants en plein Moyen-âge, peuplé de lycanthropes (de loups-garous, si vous préférez)…

Davantage à destination d’un très jeune public, il ne faut malheureusement pas attendre plus de ce Loups-Garous qu’un gentil divertissement familial ; même si nous, on aurait aimé plus de mordant…