Monumental Tour à Blois : mapping et concert électro au château

Le château de Blois, comme vous ne l’avez jamais vu ! C’est la promesse du Monumental Show ; un spectacle inédit mêlant musique électronique, patrimoine et projections vidéos. Fondé en 2019 par le DJ Michaël Canitrot, le Monumental Tour fait également étape cette année à la Cathédrale de Laon, l’Abbaye de Maillezais, et sur la place Stanislas à Nancy.

Le DJ, habitué des scènes du monde entier, a voulu mêler ses deux passions : l’Histoire et la musique, pour investir des lieux exceptionnels le temps d’un concert. À Blois, il promet un spectacle aussi bien sonore que visuel. « On va être dans la cour d’honneur du château. Et on va avoir un mapping très immersif, où on va projeter la vidéo sur les façades du château. Ce sera un mapping à 180°C. Et du coup, les gens seront vraiment plongés dans un univers très graphique, très visuel ».

Pour chaque date du Monumental Tour, le spectacle s’adapte aux lieux, et est donc différent. « On a aussi un partenariat avec l’Agence spatiale européenne, avec qui on collabore sur l’utilisation d’images qui proviennent des satellites, qu’on réinvente et qu’on va projeter sur le monument », nous précise le DJ.

À Blois, Michaël Canitrot ne viendra pas seul. Il mixera aux côtés d’un invité d’honneur, Pedro Winter, le célèbre fondateur du label Ed Banger et ancien manager des Daft Punk.

Pour la bonne cause

Le Monumental Tour est, par ailleurs, un évènement placé sous le patronage de la mission française pour l’UNESCO. Un partenariat qui a du sens, selon le DJ. « L’UNESCO milite pour la culture, pour davantage d’accessibilité pour les gens... On s’est retrouvé sur ces valeurs communes, avec une volonté de proposer plus de culture pour les gens et de pouvoir valoriser encore plus ces lieux d’Histoire ».

Et pour donner encore plus de sens à cet évènement, les organisateurs ont décidé de reverser une partie de la billetterie pour la rénovation d’une statue au Musée des Beaux-Arts de Blois, au château. « Une statue d’un danseur, précise Michaël Canitrot, et qui sera un peu notre emblème pendant ce concert. Finalement, tous les participants vont pouvoir contribuer à sa préservation. »

La billetterie est d’ores et déjà ouverte. Rendez-vous sur le site du Monumental Tour.