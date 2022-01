Moqué sur le net, le monde du rugby fait bloc derrière lui

« J'ai dû supprimer un message de Facebook car un idiot l’a commenté en disant que mon garçon était trop "gros" pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé. Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance est fragile. Ne t'inquiète pas Alfie, je serai toujours ton plus grand fan. »

Un post qui a bouleversé les réseaux, générant près de 240 000 likes et 16 000 retweets. Parmi eux, des stars du rugby mondial à l’image de Matthieu Jalibert, l’ouvreur du XV de France. Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles a souhaité partager avec Alfie, sa propre expérience : "Alfie, je me suis entendu dire toute ma jeunesse que j’étais trop petit, trop maigre, trop fluet, a écrit le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles. Quand je lis le poste de ton papa j’ai mal au coeur. Ne perds jamais espoir. Crois en tes rêves. Ton papa est ton premier fan. Je suis le deuxième."

La vieille, Jérôme Kaino, l’ancien troisième ligne des All Blacks et du Stade Toulousain, avait aussi posté ses encouragements : « Hé Alfie, continues à t'amuser et à travailler dur mon pote, notre beau jeu est pour TOUS les genres, pour les gens de TOUS les horizons et de TOUTES les formes et tailles, garde ce sourire mon frère et continue ton travail formidable. »